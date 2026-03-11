İran'da ABD-İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

İran'ın Huzistan eyaletinde düzenlenen operasyonda ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Huzistan eyaletinde ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen bir silahlı gruba yönelik operasyon düzenlendi. İran basınında yer alan haberlere göre, İran İstihbarat Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonda söz konusu grubun lideri ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Haberde, şüphelilerin saklandıkları yerlere düzenlenen baskınlarda ateşli silahların yanı sıra patlamaya hazır 4 el yapımı bomba ile bomba yapımında kullanılan ekipmanların ele geçirildiği bildirildi. - TAHRAN

