Haberler

İran'da ABD-İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Huzistan eyaletinde düzenlenen operasyonda, ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir silahlı gruptan 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında, ateşli silahlar ve patlamaya hazır el yapımı bombalar ele geçirildi.

İran'ın Huzistan eyaletinde düzenlenen operasyonda ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Huzistan eyaletinde ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen bir silahlı gruba yönelik operasyon düzenlendi. İran basınında yer alan haberlere göre, İran İstihbarat Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonda söz konusu grubun lideri ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Haberde, şüphelilerin saklandıkları yerlere düzenlenen baskınlarda ateşli silahların yanı sıra patlamaya hazır 4 el yapımı bomba ile bomba yapımında kullanılan ekipmanların ele geçirildiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj