İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, gaz ihracatçıları zirvesi için Rusya'ya gidiyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, gaz ihracatçıları zirvesi için Rusya'ya gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bugün gaz ihracatçıları zirvesi için Rusya'ya gideceği bildirildi. Salı günü Moskova'da düzenlenecek zirvede konuşma yapması öngörülen Pezeşkiyan'ın günübirlik ziyarette diğer bazı ülke liderleriyle görüşmesi bekleniyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gaz ihracatçıları zirvesi için Rusya'ya gidiyor.
İran basınında yer alan haberlerde, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bugün Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. Salı günü Moskova'da gerçekleştirilecek zirvede Pezeşkiyan'ın bir konuşma yapması öngörülüyor. Günübirlik sürmesi planlanan ziyaret kapsamında, İran liderinin zirveye katılan diğer bazı ülkelerin liderleriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı