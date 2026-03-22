İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran'ı haritadan silme hayali, tarih yazan bir milletin iradesi karşısında duyulan çaresizlik ve acizliğin göstergesidir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın 'İran'ı haritadan sildik' sözlerine yanıt vererek, bu ifadelerin çaresizlik ve acizliğin bir göstergesi olduğunu belirtti. İran'ın topraklarına saldıranlar dışında Hürmüz Boğazı'nın tüm ülke gemilerine açık olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "haritadan sildik" yönündeki açıklamalarına İran'dan tepki geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme hayali, tarih yazan bir milletin iradesi karşısında duyulan çaresizlik ve acizliğin göstergesidir. Tehdit ve terör İran halkını daha da kenetler. Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar dışında tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Düzensiz söylemler ve pervasız tehditlere sahada kararlı şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran'ı haritadan sildik" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD İran'ı haritadan sildi. Liderlikleri yok oldu, donanmaları ve hava kuvvetleri bitti, kesinlikle hiçbir savunmaları kalmadı ve anlaşma yapmak istiyorlar. Ben istemiyorum. Programın haftalar ilerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

