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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Sinwar'a Başsağlığı Mesajı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinwar'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, bu durumun Filistin direnişinin gücünü artıracağını belirtti. Sinwar'ın şehadeti, Filistin halkı ve özgürlük savunucuları için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinwar'ın hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı mesajında, "Yahya Sinwar'ın şehadeti Filistin direnişinin gücünü artıracak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinwar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından mesaj yayınladı. Pezeşkiyan, "Yahya Sinwar'ın şehadeti Filistin direnişinin gücünü artıracak" ifadelerine yer verdi. Pezeşkiyan, Filistin direnişinin İsrail işgaline karşı durmak ve işgal altındaki toprakların gerçek sahiplerine özgürlük sağlamak için verilen bir mücadele olduğunu belirterek, "Bu mücadele terör ve suikastlar ile engellenemez. Yahya Sinwar'ın şehadeti, özellikle Filistin halkı ve tüm özgürlük savunucuları için acı ve üzüntü verici bir haberdir. Bu durum, işgalci ve çocuk katili Siyonist rejimin durdurulamaz suçlarının açık bir göstergesidir" dedi.

"Siyonist rejim, Filistin direnişini yok edemez"

Hamas ve Filistin direnişinin lidersiz kalmayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, "Sinwar, hayatı boyunca yıllarca acımasız Siyonist rejimin esareti altında kaldı ve onurlu yaşamının sonuna kadar cesurca savaştı. Eğer bir lider giderse, yerine yeni bir lider gelir. Siyonist rejim, Filistin direnişini yok edemez" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

tahran

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