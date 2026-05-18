Pezeşkiyan: "Çatışmayı çözmek amacıyla ABD'ye iletilen taleplerden geri adım atmaya niyetli değiliz"

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'ye iletilen taleplerden geri adım atmayacağını belirterek, 'Onurla müzakereler yürütüyoruz' dedi. İran'ın 14 maddelik yeni teklifi Pakistan aracılığıyla ABD'ye iletildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çatışmayı çözmek amacıyla ABD'ye iletilen taleplerden geri adım atmaya niyetinin olmadığını belirterek, "Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok" dedi.

Pakistan kaynakları, İran'ın revize edilmiş teklifini ABD'ye ilettiklerini duyurmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'ye iletilen teklife değindi. Pezeşkiyan, çatışmayı çözmek amacıyla ABD'ye iletilen taleplerden geri adım atmaya niyetinin olmadığını belirterek "Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz ve ülkemizin onurunu kimsenin rahatlığı için feda etmeyeceğiz. Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok" dedi.

İran basını, Tahran'ın yeni teklifinin 14 maddeden oluştuğunu ve metnin düşmanlıkların sona erdirilmesi ve güven artırıcı önlemlere odaklandığını bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
