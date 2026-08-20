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İran Protesto Sanığı İdam Edildi

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İran, Ocak ayında ülke genelinde yaşanan protestolarda suçlu olduğuna hükmedilen yabancı vatandaşlığı da bulunan Qaem Hosseini’nin infazını gerçekleştirdi.

İran, Ocak ayında ülke genelinde yaşanan protestolarda suçlu olduğuna hükmedilen yabancı vatandaşlığı da bulunan Qaem Hosseini'nin infazını gerçekleştirdi.

İran, Ocak ayında ülke genelinde yaşanan protestolarda suçlu bulunan bir kişiyi idam etti. İran medyası, infazı gerçekleştirilen kişinin Qaem Hosseini olduğunu duyurdu. Farklı bir vatandaşlığının da bulunduğu aktarılan Hosseini'nin protestolar sırasında güvenlik güçleri mensuplarının ölümüne yol açan olaylara katıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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