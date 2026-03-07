Haberler

İran, BAE'deki El Dhafra Hava Üssü'nde ABD varlıklarını hedef aldı

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, El Dhafra Hava Üssü'nde bulunan ABD’ye ait hava harekat merkezi ve diğer stratejik noktaların hedef alındığını duyurdu. Çatışma 8. gününde devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El Dhafra Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava harekat merkezi, uydu iletişim merkezi ile erken uyarı ve ateş kontrol radarlarının vurulduğunu açıkladı.

ABD-İsrail ve İran çatışması 8'inci gününde devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı insansız hava aracı (İHA) birliklerinin sabaha karşı düzenledikleri yoğun bir saldırıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan El Dhafra Hava Üssü'nü hedef aldığı bildirildi. Saldırıda ABD'ye ait hava harekat merkezi, uydu iletişim merkezi, erken uyarı radarları ve ateş kontrol radarlarının vurulduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

