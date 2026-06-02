İran Devrim Muhafızları Sözcüsü: "Ateşkes döneminde askeri ve operasyonel kapasitesimiz arttı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, İran devlet televizyonu IRIB'e konuştu. İran Silahlı Kuvvetlerinin "tam hazır" durumunda olduğunu vurgulayan Muhibbi, "Bugün silahlı kuvvetlerimizin hazır olma durumu geçmişe göre daha yüksek ve bu hazırlık, geçmişteki yeteneklere ek olarak savaş alanında ve düşmanla doğrudan çatışmada kazanılan deneyimin bir sonucudur. Bugün düşmanı, saldırı ve savunma teçhizatını, aldatmacalarını ve operasyon türünü geçmişe kıyasla çok daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatıldığı yönündeki iddialarını Muhibbi, "Bu süre zarfında ülkenin savaş kabiliyeti hiçbir zaman azalmadı. İddiaların aksine İran İslam Cumhuriyeti Donanması ne yok edildi ne de operasyonel kabiliyeti azaldı. Bunun en iyi göstergesi, ABD'nin karada, denizde ve havada sahip olduğu geniş kapasitesini kullanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kontrolünden birkaç dakika bile olsa alamamış olmasıdır. ABD, Hürmüz Boğazı'nda istediği şartları oluşturmak için çok geniş bir güçle sahaya girdi, ancak hedeflerine ulaşamadı" ifadelerini kullandı. Muhibbi "Gerçek şu ki ateşkes döneminde askeri ve operasyonel kapasitemiz arttı ve bu fırsat, muharebe yeteneklerini geliştirmek, hazırlığı güçlendirmek ve zararı telafi etmek için kullanıldı. Bugün silahlı kuvvetlerimiz geçmişe göre daha iyi durumda" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
