İran: "ABD, İran'ın şartlarıyla müzakere masasına oturdu"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran ve ABD'nin üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı hakkında, "İran'ın direnişi stratejik bir dönüşü zorunlu kıldı, ABD, İran'ın şartlarıyla müzakere masasına oturdu" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran ve ABD'nin üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı sonrası açıklamada bulundu. Azizi, "İran'ın direnişi stratejik bir dönüşü zorunlu kıldı, ABD, İran'ın şartlarıyla müzakere masasına oturdu. Şimdi Washington, Lübnan'a karşı savaşı sona erdirerek ve Mutabakat Zaptı'nın her maddesine uyarak taahhüdünü kanıtlamalıdır. Herhangi bir ihlale, kararlı ve ezici bir tepki verilecektir. İranlılara karşı tek taraflı dayatmaların dönemi sona ermiştir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı