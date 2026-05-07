İran: "ABD'nin teklifini değerlendirmeyi sürdürüyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin 14 maddelik plana ilişkin teklifini değerlendirmekte olduklarını ve henüz nihai bir cevap vermediklerini açıkladı. Bekayi, savaş ve barış konularının gündemde olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamasında, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına yönelik teklifini değerlendirmeyi sürdürdüklerini ve henüz Washington yönetimine bir cevap vermediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. İran basınına konuşan Bekayi, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına bir teklif çerçevesiyle cevap verdiğini hatırlattı. Bekayi, Tahran yönetiminin ABD'nin teklifini incelemeyi sürdürdüğünü belirterek, bu konuda henüz nihai bir karara varmadıklarını bildirdi. Bekayi, "Son günlerde ele alınan en önemli dış politika konusu savaş, ateşkes ve bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarıdır" dedi.

İranlı sözcü ayrıca Pakistan ile gerçekleştirilen son temaslarda Tahran yönetiminin 14 maddelik planına odaklanıldığını vurguladı. ABD'nin yanıtını değerlendirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Bekayi, incelemelerin tamamlanmasının ardından cevaplarının yeniden Pakistan arabuluculuğuyla Washington'a iletileceğini söyledi.

Bekayi, ayrıca Tahran'ın halihazırda Washington'a herhangi bir cevap verip vermediğine ilişkin bir soruya, "Bu mesaj alışverişlerinin sonucuna göre bir sonraki adıma karar verilecek. Teklifi hala inceliyoruz. Öncelikle bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Ardından kamuoyunu mutlaka bilgilendireceğiz" cevabını verdi. - TAHRAN

