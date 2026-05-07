CNN: "İran'ın ABD'nin teklifine bugün cevap vermesi bekleniyor"

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, İran yönetiminin ABD'nin sunduğu teklife bugün cevap vermesinin beklendiğini aktardı.

İran, ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik sunduğu 14 maddelik teklifi inceliyor. CNN International kanalı adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın teklife ilişkin cevabını bugün günü arabuluculara iletmesinin beklendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam yaptığı açıklamada, ABD'nin son 24 saat içinde İran ile "çok iyi görüşmeler" yaptığını söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı