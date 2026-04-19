İran'ın Pakistan'a heyet gönderme konusunda herhangi bir karar almadığı iddiası

İran basını, İran hükümetinin ABD ile Pakistan'da yapılacak müzakerelerin ikinci turuna henüz heyet gönderme konusunda karar almadığını duyurdu. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların devam etmesi nedeniyle müzakerelerin belirsiz olduğunu öne sürdü.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun ne zaman yapılacağı henüz bilinmezken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD heyetinin yarın akşam Pakistan'da olacağını açıklamıştı. İran tarafı ise henüz heyet hakkında resmi bir açıklama yapmadı. İran basını, İran hükümetinin Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası devam ettiği sürece Pakistan'a bir müzakere heyeti gönderme konusunda şu anda herhangi bir karar almadığını öne sürerek, "İran heyeti, Trump'ın İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası yürürlükte olduğu sürece müzakere yapılmayacağını vurguladı" dedi.

İran heyeti salı günü Pakistan'a gidebilir iddiası

Adı açıklanmayan İranlı kaynaklar ise, ABD basınına yaptıkları açıklamada İran heyetinin salı günü ABD ile görüşmek üzere Pakistan'a gideceğini iddia ederek, heyetin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi gibi aynı isimlerden oluşmasının beklendiğini ifade etti. Kaynaklar ayrıca, çarşamba günü ateşkesin uzatılmasına ilişkin tarafların sembolik bir ortak açıklama yapmasının beklendiğini aktardı. Kaynaklar, müzakere yolunda giderse ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmeyi kabul etmesi halinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da İslamabad'a gidebileceğini belirtti. Kaynaklar, her iki ülkenin liderinin de İslamabad'a gelmesi halinde ortak bir toplantı düzenlenmesi ve "İslamabad Deklarasyonu" adlı bir anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini ifade etti. - TAHRAN

