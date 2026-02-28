İran ordusu, ABD ve İsrail'e ait 12 İHA düşürdüklerini açıkladı

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin farklı noktalarında 12 adet savaş ve keşif amaçlı insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini ve bu unsurların hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran ordusu çeşitli insansız hava araçlarına müdahale edildiğini bildirdi. İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı'na bağlı entegre hava savunma sistemi tarafından ülkenin farklı noktalarında ABD ve İsrail'e ait 12 adet savaş ve keşif amaçlı insansız hava aracının tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer bu unsurların hava savunma sistemi tarafından başarıyla imha edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, hava savunma sistemlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve ülke hava sahasının korunmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı