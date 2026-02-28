Haberler

İran ordusu, ABD ve İsrail'e ait 12 İHA düşürdüklerini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu, ABD ve İsrail'e ait 12 savaş ve keşif insansız hava aracının ülkenin farklı noktalarında tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri, ülke hava sahasını korumak için tam teyakkuz halinde.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin farklı noktalarında 12 adet savaş ve keşif amaçlı insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini ve bu unsurların hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran ordusu çeşitli insansız hava araçlarına müdahale edildiğini bildirdi. İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı'na bağlı entegre hava savunma sistemi tarafından ülkenin farklı noktalarında ABD ve İsrail'e ait 12 adet savaş ve keşif amaçlı insansız hava aracının tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer bu unsurların hava savunma sistemi tarafından başarıyla imha edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, hava savunma sistemlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve ülke hava sahasının korunmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İran'da çatışmalar günlerce sürebilir uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
İsrail'in Hayfa kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor, füze evin çatısında patladı

İran füzesi evin çatısında patladı
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum