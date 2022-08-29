Irak'ta Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Azari yaptığı açıklamada, Mukteda Sadr'ın başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de meydana gelen olayları... Politika Haberleri Irak'ta Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Azari yaptığı açıklamada, Mukteda Sadr'ın başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu. Irak'ta Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Azari yaptığı açıklamada, Mukteda Sadr'ın başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu. - BAĞDAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mukteda Sadr Bağdat Irak Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Irak'ta Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Azari yaptığı açıklamada, Mukteda Sadr'ın başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de meydana gelen olayları... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.