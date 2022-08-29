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Irak'ta Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Azari yaptığı açıklamada, Mukteda Sadr'ın başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de meydana gelen olayları...

Politika Haberleri

Irak'ta Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Azari yaptığı açıklamada, Mukteda Sadr'ın başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de meydana gelen olayları...

Irak'ta Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Azari yaptığı açıklamada, Mukteda Sadr'ın başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

Irak'ta Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Azari yaptığı açıklamada, Mukteda Sadr'ın başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mukteda Sadr Bağdat Irak Politika Haberler

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