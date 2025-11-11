Irak Genel Seçiminde Katılım Oranı Yüzde 55

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, ülke genelinde düzenlenen genel seçime katılım oranının yüzde 55 olduğunu açıkladı.

Irak'ta 329 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini seçmek üzere düzenlenen genel seçime katılım oranı belli oldu. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, yerel saatle 07.00'da başlayan ve 18.00'da sona eren oy verme işleminin ardından seçime katılım oranın yüzde 55 olduğunu açıkladı. Komisyon, 20 milyon 63 bin 773 kayıtlı seçmenden 10 milyon 898 bin 327'sinin oy kullandığını belirterek, göçmenler ve güvenlik güçleri ile oy kullanan seçmen sayısının 12 milyon 3 bin 143 olduğu aktardı.

Komisyon, seçim sürecinin yüksek bir düzen içinde ve belirlenen prosedürlere uygun şekilde gerçekleştiğini vurgularken, güvenlik güçlerine ve yerel ile uluslararası gözlemcilere seçimlerin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ülke genelinde, binden fazla siyasi parti ve ittifakı kapsayan 37 seçim koalisyonu altında 7 binden fazla aday milletvekili olmak için yarıştı. Seçim sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. - ERBİL