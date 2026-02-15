Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, SDG elebaşı Abdi ile görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Münih Güvenlik Konferansı için geldiği Almanya'da terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki son güvenlik gelişmelerinin ele alındığı belirtilerek, Hüseyin'in Irak'ın Suriye'de geçiş hükümetiyle uzlaşıya varılmasına yönelik çabaları desteklediğini ifade ettiği aktarıldı. Görüşmede ayrıca terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların Irak'a nakli konusunun ele alındığı ifade edilen açıklamada, tutukluların dosyalarının niteliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hüseyin'in bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptığı aktartılarak, herhangi bir gerilimin önlenmesi, sükunetin muhafaza edilmesi ve itidal çağrısında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, görüşmede ayrıca Suriye'nin Cezire bölgesindeki idari ve yaşam şartlarının da değerlendirildiği, Irak'ın bölgesel istikrarın güçlendirilmesine önem verdiği belirtildi. - MÜNİH