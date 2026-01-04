Irak: 'Ayn el-Esed Üssü'nü koalisyon güçlerinden devralacağız'

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında bölgede bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Üssü'nü devralacaklarını söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İranlı General Kasım Süleymani ve Iraklı komutan Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konuştu. Sudani, önümüzdeki günlerde terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında bölgede bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü devralacaklarını duyurdu. Sudani, "Hayatını kaybedenlerin fedakarlıklarını korumak ve Irak halkının esenliğini sağlamak adına, ulusal egemenlik meselesini tamamlamak için aralıksız çalıştık. Bu süreçte uluslararası koalisyonun Irak'taki varlığını sona erdirme noktasına ulaştık ve önümüzdeki günlerde Ayn el-Esed Üssü'nü teslim alacağız" dedi.

"Bu adım, Irak'ı korumak ve saldırmak isteyenlerin bahanelerini ellerinden almaktır"

Ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılması değinen Irak Başbakanı, silahların yalnızca devlet kontrolünde olması gerektiğini vurgulayarak, bu vizyonunun ülke egemenliğini güçlendireceğini kaydetti.

Sudani konuşmasında, "Bu adım Irak'ı hedef almak değil, aksine onu korumak ve saldırmak isteyenlerin bahanelerini ellerinden almaktır. Silahsızlanma süreci tamamen Irak'ın kendi kararıyla yürütülecektir. Dini merciler de silahların toplanması ve yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiğini teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.

"6 yıl önce, ulusal egemenliğimiz ihlal edilerek hain bir saldırı gerçekleştirildi"

Sudani ayrıca "6 yıl önce, ulusal egemenliğimiz ihlal edilerek, zafer liderleri ve yoldaşları Ebu Mehdi el-Mühendis ile General Kasım Süleymani'ye yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Havalimanı cinayeti, uluslararası yasaların dokunulmaz kıldığı güvenli sivil bir alana yönelik büyük bir ihlaldi; dini merciler de bu olayı vahşi bir saldırı olarak nitelendirdi" şeklinde konuştu.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD ordusunun Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü. - BAĞDAT