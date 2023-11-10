İpekyolu Belediyeler Birliği Kasım Ayı Meclis Toplantısı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılırken toplantıya birliğe üye olan Bilecik'in ilçe ve belde başkanları da katıldı.

24 üye belediyeden oluşan İpekyolu Belediyeler Birliği Kasım Ayı Meclis Toplantısında birliğin faaliyetleri ve üye belediyelerin turizm destinasyonu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın yanı sıra, 25-26 dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, ve birliğe üye diğer ilçelerin belediye başkanları, meclis üyeleri ile ESTÜ VE ESOGÜ öğretim üyeleri katıldı. - BİLECİK