İngiltere Yüksek Mahkemesi, sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını 'hukuka aykırı' buldu

İngiltere Yüksek Mahkemesi, İngiltere hükümetinin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını 'hukuka aykırı' bulduğunu açıkladı.

İngiltere'nin en yetkili yargı organı Yüksek Mahkeme, İngiltere hükümetinin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını 'hukuka aykırı' bulduğunu açıklayarak "Buna göre, iltica süreçlerindeki eksiklikler giderilmedikçe ve giderilene kadar, sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi 1998 İnsan Hakları Yasası'nın 6. bölümü uyarınca hukuka aykırı olacaktır. Çünkü bu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkenceyi, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleyi yasaklayan 3. maddesinin ihlali anlamına gelecektir" açıklamasını yaptı. Ruanda'nın 'güvenli bir üçüncü ülke olmadığını' belirten İngiltere Yüksek Mahkemesi, kararı oybirliği ile aldığını vurguladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, daha önce açıklamada Fransa üzerinden botlarla gelen sığınmacıları Ruanda'ya göndereceklerini, sığınmacıların başvurularını burada bekleyeceğini duyurmuştu. İngiliz hükümetinin bu kararı, sivil toplum kuruluşları tarafından şiddetli eleştirilmiş ve sığınmacılardan bazıları bu kararı mahkemeye taşımıştı.