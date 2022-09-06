İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe ile görüştü

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Başbakanlığını onaylaması için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşmek üzere İskoçya'daki Balmoral Kalesine giderek, Kraliçenin onayını aldı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Başbakanlığını onaylaması için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşmek üzere İskoçya'daki Balmoral Kalesine giderek, Kraliçenin onayını aldı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i İskoçya'daki Belmoral Kalesi'nde ziyaret etti. Hükümet kurmak için Kraliçenin onayını isteyen Liz Truss, Kraliçe tarafından onay alarak resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı olarak atandı. Daha önce Dışişleri Bakanı olan Truss, şimdi Londra'daki Başbakanlık Ofisine dönerek Boris Johnson'ın yerini alacak. Truss'un ilerleyen saatlerde kabinesini kurmaya başlaması ve Başbakan olarak konuşma yapması bekleniyor.

Kraliyet Ailesi tarafından Truss ve Kraliçenin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Kraliçe bugün Liz Truss'u Balmoral Kalesinde kabul etti. Majesteleri ondan yeni bir yönetim kurmasını istedi. Bayan Truss, Majestelerinin teklifini kabul ederek, Başbakan ve Hazine Birinci Lordu olarak atandı" denildi. 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatının 15. Başbakanı olan Truss, ayrıca İngiltere'nin 3'üncü kadın Başbakanı oldu. Ülkede daha önce kadın başbakanlar 1979-1990 yılları arasında Margaret Thatcher, 2016-2019 yılları arasında Theresa May olmuştu.

Eski Başbakan Boris Johnson ise bugün Başbakan olarak son konuşmasını yapmış ve Başbakanlık Ofisinden ayrılarak Kraliçeye resmi istifasını sunmuştu. Johnson yaptığı konuşmada, Liz Truss'un yönetimini destekleyeceğini söylemiş ve diğer Muhafazakar Parti üyelerine de Truss'ın arkasında durmaları gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Truss, Johnson'ın istifasının ardından başlayan yeni lider seçiminde Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile final oylamasına kalmıştı. 2 Eylülde yapılan son oylamanın dün açıklanmasının ardından oy çoğunluğunu alan Truss, Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakan olarak ilan edilmişti.

Öte yandan Truss'un Başbakan ilan edilmesiyle beraber İçişleri Bakanı Priti Patel ve Kültür Bakanı Nadine Dorries istifa etmişti.

(Aylin Albayrak /İHA)