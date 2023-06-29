İngiltere'de Sığınmacıların Ruanda'ya Gönderilmesi Planı Hukuka Aykırı Bulundu

İngiltere'de bugün sivil toplum kuruluşları ve sığınmacılar tarafından temyiz mahkemesine taşınan 'sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi' planı, yargıçlar tarafından Ruanda iltica sistemindeki 'eksiklikler' nedeniyle güvenli bulunmayıp sığınmacıların buraya gönderilmesini hukuka aykırı buldu.İngiltere Başbakanı Sunak, mahkeme kararının ardından Ruanda'nın güvenli bir yer olduğunu vurgulayarak "Bu hükümetin politikası çok basittir, buraya kimin geleceğine suç çeteleri değil, bu ülke ve sizin hükümetiniz karar vermelidir" dedi. Sunak, bir üst mahkemeye giderek temyize başvuracaklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika