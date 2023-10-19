İngiltere Başbakanı İsrail Cumhurbaşkanı ile Terör Saldırıları ve İnsani Yardım Konusunda Görüştü
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile terör saldırıları ve Gazze'deki insani yardım konularını görüştü. Sunak, İngiliz vatandaşlarına sağlanan destek için teşekkürlerini iletti ve sıradan Filistinlilere acil insani yardım sağlanmasının önemine vurgu yaptı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile görüştü.
Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Cumhurbaşkanı Hertzog'la görüştüm ve terör saldırılarına maruz kalan İngiliz vatandaşlarına sağlanan destek için şükranlarımı ilettim. Birlikte, Gazze'de acı çeken sıradan Filistinlilere acil insani destek sağlanmasının önemi konusunda mutabık kaldık" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika