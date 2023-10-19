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İngiltere Başbakanı İsrail Cumhurbaşkanı ile Terör Saldırıları ve İnsani Yardım Konusunda Görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile terör saldırıları ve Gazze'deki insani yardım konularını görüştü. Sunak, İngiliz vatandaşlarına sağlanan destek için teşekkürlerini iletti ve sıradan Filistinlilere acil insani yardım sağlanmasının önemine vurgu yaptı.