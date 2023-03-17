İnce, 'Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil' çağrılarına İnce yanıt verdi: Beni değil, milyonları ikna edin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi çağrılarına dikkat çeken bir yanıt verdi. İnce, "Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı zaman kala, Ankara'da siyaset iyice alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren tartışmaların ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

"ADAYLIKTAN ÇEKİL" ÇAĞRILARINA İNCE'DEN YANIT

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin de seçimlerde nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Muhalif kesim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine adaylıktan çekilmesi yönünde Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. İnce'den bu çağrılara dikkat çeken bir yanıt geldi.

"BENİ DEĞİL 80 BİN GENCİ İKNA EDİN"

Twitter hesabından açıklama yapan İnce, kendisinin değil seçmenin ikna edilmesi gerektiğini söyledi. İnce, şunları kaydetti: "Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Partimize sadece son 1 haftada üyelik başvurusu yapan 80.000 genci ikna edin. Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin.Siyasetçi, seçmenin vekilidir; ben onların sesiyim."

"GEREKTİĞİ ANDA GEREĞİNİ YAPARIM"

Öte yandan Muharrem İnce,Kılıçdaroğlu lehine seçimlerden çekilebileceğini söylemişti: İnce, "İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur. Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım" dedi. İnce sözlerinin devamında, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" demişti.

"MEMLEKETİN ÖNÜNE TAKOZ OLMAM"

Gazeteci Fatih Altaylı, İnce'nin kendisine mesaj yolladığını ve şu açıklamayı yaptığını belirtmişti: "Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz."