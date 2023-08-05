İmran Han, Yolsuzluk Suçlamaları Nedeniyle Gözaltına Alındı

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, hakkında verilen 3 yıllık hapis cezası sonrası evinde gözaltına alındı. Han hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunuyordu. Islamabad'daki bir mahkeme, Han'a makamı gereği verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmetti. İmran Han hakkındaki suçlamayı reddediyor ve temyize gideceğini söylüyor. Karar sonrası Han, Lahor'daki evinde gözaltına alındı.

Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han, hakkında verilen 3 yıllık hapis cezası sonrası evinde gözaltına alındı.

Han hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunuyordu.

İslamabad’daki bir mahkeme, Han’a makamı gereği verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmetti.

İmran Han hakkındaki suçlamayı reddediyor ve temyize gideceğini söylüyor.

Karar sonrası Han, Lahor’daki evinde gözaltına alındı.

Han 2018 yılında başbakanlık görevine gelmiş ancak geçen sene yapılan bir güven oylaması sonucu görevden alınmıştı.

Kararın açıklandığı mahkeme binası önünde, aralarında bazı savcıların da olduğu belirtilen kişilerin “İmran Han bir hırsız” diye bağırdı.

Han Mayıs ayında da duruşmaya gelmediği için gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.

Han hakkında, görevden alındığı Nisan 2022’den bu yana 100’den soruşturma dosyası ortaya koyuldu.

Eski başbakan ve taraftarları bu davaların siyasi amaçla hazırlandığını savunuyor.

Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle iş birliği yapıp, siyasi kariyerini bitirmeye çalıştığını iddia ediyor.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri olan 70 yaşındaki Han, siyasete atılmadan önce dünyaca ünlü bir kriket yıldızıydı.