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İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

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Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen isimlerle Etiler'deki bir otelde gizlice görüştüğü öne sürüldü. Görüşmenin yapıldığı otelde korumaların güvenlik kameralarını bantla kapattığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve soruşturmada bahsi geçen isimlerin Etiler'deki bir otelde gizli görüşme yaptığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk soruşturmasında "örgüt yöneticisi" ve "para kasaları" olarak adlandırılan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal'la 12 Ekim 2024'te Etiler'de İBB'den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi'ye ait otelde görüşme gerçekleştirdi.

KAMERALARI SİYAH BANTLA KAPATTILAR

Kamera kaydına ulaşılan toplantı öncesi görüntülerde toplantının yapılacağı alanın önceden hazırlandığı ve İmamoğlu'nun korumaları tarafından güvenlik önlemi alındığı görüldü. İmamoğlu'nun korumaları toplantıdan 50 dakika önce otele gelerek görüşmeyi gizlemek için saat 09.14'te 1'inci katta koridora hakim kameraları siyah bantla kapattı.

İMAMOĞLU LOBİ KAMERALARINA YAKALANDI

Korumalarının 1. kattaki güvenlik kameralarını bantla kapatarak önlem almasına rağmen lobi kameralarının unutulmasının ardından İmamoğlu saat 10.04'te kameralara yakalandı. Ceketsiz ve mavi bir gömlekle otele giren İmamoğlu'nun, elinde tabletiyle toplantının yapılacağı alana geçtiği görüldü.

VARANK: NEDEN KAMERALAR BANTLA KAPATILIR?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Saklayacak ya da saklanacak konu yoksa, bir belediye başkanı için neden kameralar bantla kapatılır?" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

3-5 değil 10-15 değil 100 tane kanıt da ortaya çıksa, haçlı zihniyetinin sahip çıktığı eko nun müritleri bunlara inanmaz...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

vatanını milletini seven Atatürkçü vatansever Türklüğünden utanmayan ne mutlu Türküm diyen bunu göğsünü gere gere cesurca söyleyen helal süt emmiş her milliyetçi vatandaş fetöcülerin taktikleriyle atılan yalan iftralardan korkmaz atılan yalanlar atanların ayaklarına dolanır bu yalan ve iftiraları atanlar gün gelir zekeriya gibi tatil yapmak için gidecek yer arar

Yorum Beğen27
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Haber Yorumlarıhas02besni:

yanlış bir iş yaptığının farkında al korumayi da al içeri.yunaoglu koruması yunandir

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Haber Yorumlarıali tartan:

Her gün yeni pislikler çıkıyor bakalım ne zamana kadar neler çıkacak

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Deprem bitti kentsel donusum.bitti ulke sahlaniyor yine konu ekre dondu buyrun suru haber size.

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Haber Yorumlarımurat dural:

Şeytanın aklına gelmeyen tekniklerle izleniyoruz!!!!!

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Suçsuzdurrrrr. Haydi sokaklara Özgür Bey. Yırtınalım. Barikatları indirelim. Her şey çok güzel gidiyor . Yeni sloganınız bu olsa gerek. Bunlar iyi günleriniz gibi görünüyor. Ele geçmişsiniz. NOKTA.

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Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Büyükmü bilmem ama çok büyük hırsız

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızı…

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Pardon , cımhuriyeti kuran kişiden sonra ikinci en büyük hırsız..

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