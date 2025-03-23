Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'den art arda açıklamalar gelmeye başladı. CHP'li Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, "Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek. Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi.

"BU KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası CHP'den açıklamalar art arda açıklamalar gelmeye başladı. CHP'nin resmi hesabından "Mücadeleye devam" mesajı verilirken Ali Mahir Başarır "Ekrem İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız! Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez! Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşım;

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

"NE SÖYLESEK AZ, ÇOK ÖFKELİYİZ"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise "Ne söylesek az, çok öfkeliyiz. Bu yapılan bir siyasi darbeydi ve bir gasp amacıyla yapıldı. Bu yargı faaliyeti değil. Bu doğrudan doğruya hükümetin ele geçirdiği kurumlar vasıtasıyla muhalefeti sindirme, oyun dışına itme işlemleridir. İktidar bu yaptıklarının ne anlama geldiğini sandık başında görecek" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

yolsuzluk ve hırsızlık yaptığı ispatlı olarak kanıtlanmış bir adamın nesini savunuyorsunuz anlamadım

Yorum Beğen188
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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

sonunda iyiler mutlaka kazanır yanındayız Ekrem Başkan

Yorum Beğen41
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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

zaten İstanbul’da durmuyordu. eksikliği hissedilmeyecek .

Yorum Beğen152
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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

zaten bı yeriniz tutuşunca hemen darbe... geçmişe bakarsak darbe en çok sizin gibilerin işi...

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıNeyse o:

oğlum siz helali ne bilirsiniz.

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumları7kpphhxxhs:

s ulan ordan delilli belgeli bunun savunulacak yanı yok

Yorum Beğen85
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Haber Yorumlarısefa KURAL:

iki ihale bir Paris bir roma gezisi istedik,kent lokantasında et yemekten sıkıldık,çok şey mi istedik eko başkanım

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Haber Yorumlarıemre cahilsavar:

gençlik direniyor

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Haber YorumlarıHOZKAN:

Sandıkta yenemediğiniz demişsiniz... Bu oylar Onun kalitesine mi verildi.

Yorum Beğen61
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Haber Yorumlarılutfierdonmez:

halk yanılmıyor her şey ortada ülkeye yazık

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme42
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