İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi.

"BU KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası CHP'den açıklamalar art arda açıklamalar gelmeye başladı. CHP'nin resmi hesabından "Mücadeleye devam" mesajı verilirken Ali Mahir Başarır "Ekrem İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız! Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez! Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşım;

"NE SÖYLESEK AZ, ÇOK ÖFKELİYİZ"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise "Ne söylesek az, çok öfkeliyiz. Bu yapılan bir siyasi darbeydi ve bir gasp amacıyla yapıldı. Bu yargı faaliyeti değil. Bu doğrudan doğruya hükümetin ele geçirdiği kurumlar vasıtasıyla muhalefeti sindirme, oyun dışına itme işlemleridir. İktidar bu yaptıklarının ne anlama geldiğini sandık başında görecek" dedi.