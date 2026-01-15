İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava Silivri'deki bir salonda görülecek. Duruşma öncesi salonun önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik barikatını aşmaya çalışanlarla jandarma arasında gerginlik yaşandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi salonunda görülmesi beklenen duruşma, salonun kapasitesi yetersiz olduğu için Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salona taşındı.
