İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava Silivri'deki bir salonda görülecek. Duruşma öncesi salonun önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik barikatını aşmaya çalışanlarla jandarma arasında gerginlik yaşandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi salonunda görülmesi beklenen duruşma, salonun kapasitesi yetersiz olduğu için Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salona taşındı.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görülecek. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi salonunda görülmesi gereken duruşmanın, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılacak. Duruşma öncesi salonun önünde güvenlik önlemi alındı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

