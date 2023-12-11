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İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. İsim vermeden dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok. Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. Artık vazgeçin bu uygulamadan" dedi.

Son dönemde büyük tartışma yaratan ve özellikle öğrenci velilerinin tepkisine neden olan yaz saati uygulamasıyla ilgili bir çıkış da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İMAMOĞLU'NDAN YAZ SAATİ UYGULAMASINA TEPKİ

İsim vermeden dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunan İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok. Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. Artık vazgeçin bu uygulamadan" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. 'İleri saat' uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Senrey26:

arabistan saati ile aynı olsun diye yapıldığı ortada.

Yanıtla21
mardinli yiğit:

kararı alan dayak yiyip ülkeden kaçtı.

Yanıtla02
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