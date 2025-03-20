İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı: Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltına alındı.

"YÜCE TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUM"

Gözaltındaki İmamoğlu'nun X hesabından yapılan yeni paylaşımda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yargı mensuplarına çağrıda bulunan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız."

"OLAYLAR SİYASİ İDEALLERİMİZİ AŞMIŞTIR"

AK Parti'de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere de seslenen İmamoğlu "Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir" dedi.

"EGEMENLİK KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

İmamoğlu paylaşımına şu ifadelerle devam etti; "Bu topraklarda "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin "bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz" diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."