AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum

AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum
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İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı: Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 87 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu yargı mensuplarına çağrıda bulundu. İmamoğlu son mesajında "Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltına alındı.

"YÜCE TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUM"

Gözaltındaki İmamoğlu'nun X hesabından yapılan yeni paylaşımda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yargı mensuplarına çağrıda bulunan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız."

"OLAYLAR SİYASİ İDEALLERİMİZİ AŞMIŞTIR"

AK Parti'de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere de seslenen İmamoğlu "Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir" dedi.

"EGEMENLİK KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

İmamoğlu paylaşımına şu ifadelerle devam etti; "Bu topraklarda "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin "bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz" diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."

İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı: Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıJY:

İMAMOĞLU YANLIZ DEĞİLDİR MİLYONLAR ONUN YANINDAYIZ.

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Haber YorumlarıMehmet sadık Kaya:

İşini düzgün yapsan bir Allah'ın kulu sana dokunamazdi,sen naptın işin dışında her yola tevessül ettin be,İBB devasa bütçesi yetmedi gözünü Türkiye bütçesine diktin,gözünü toprak doyursun.

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Haber YorumlarıCengiz Ozkan:

Derhal hakimler savcılar iş bırakmalı

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Objektif bakıyorum sözleri davranışları hiç suçlu gibi gelmiyor nedense

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Pes yani piskinligin bu kadarına da pes.

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Cocukları köpekler parcalarken 3 maymunu oynayanlar şimdi yasa ve kanun diyor ne kadar komik değil mi

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Kalmıyacaklar zaten,bakar inceler kitlerler.

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Haber YorumlarıHaci Güven:

EVEEEEEEET HARAM YİYENLER, 560 MİLYAR LİRA ÇALINDI ..... NERDESİNİZ LAN CAHİLLER ??? şahsi düşüncemdir !!!

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Haber YorumlarıOkan Çelik Mekanik Ltd.Şti:

Yahu arkadaş neden böyle şeylere ihtiyaç duyuyorsun anlamıyorum sen her zaman demezmiydin sütte leke var bende yok ben sütten çıkmış ak kaşık gibiyim diye söyleyen sen değilmisin. Eğerki gerçekten bir insanın suçu yoksa buna kalpten inanıyorsa ne hakime ne savcıya ne de başka birilerine yalvarmaz onların karşısında dimdik durur ve ben buradayım der. Suçlu kişi bağırır sesini yükseltir. Diye düşünüyorum. Davanda haklıysan hak yerini eninde sonunda bulacaktır. Amma lehine amma aleyhine.....

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Hadi ya şimdi sıra onlaramı geldi,,,, çok geç eko, sen onu onları tehdit ederken düşünecektin,, siyasi yasağın hayırlı olsun, MANSUR BAŞKANLA yola devam, sen bir kaç ay içerde dinlen...!!!

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