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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" sözlerine ilk yorum: Gurur duydum

Politika Haberleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün CHP Grup Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya gitti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında "Biz Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu" sözlerine parti binasından çıkarken yanıt veren İmamoğlu, "Onur duydum, gurur duydum. Yol arkadaşlığımız var. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" ifadesini kullandı.

CHP'nin bugünkü grup toplantısına 2 yıl 7 ay 15 hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Ankara'ya giden İmamoğlu'na CHP lideri konuşması sırasında büyük destek verdi.

Kürsüden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu davası hakkında şunları söyledi; "Her şeyi alenen yaptılar, 85 milyonun önünde adaleti katlettiler. Bunlar olurken, Saray'ın fotoromanı da başka bir pisliğin içinde. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış; sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim? İmamoğlu'nun adını ağzına alman için ağzını yıkayacaksın. Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın? Ben senin ne haltlar işlediğini gayet iyi biliyorum. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır, boğarız sizi.

Ben, Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu. Yankesicilere söylüyorum, bu kantar sizi çekmez. Erdoğan'a da insani olarak bir şey söylemek isterim; ihtiras doymak bilmeyen canavardır. İhtirasının esiri olma, kin kusma, adaletli olmaktan ayrılma."

Grup toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" sözleriyle ilgili yorumda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Onur duydum, gurur duydum. Yol arkadaşlığımız var. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" diye konuştu.

Aracına binerken gazetecilerin yönelttiği "Saraçhane düğümü çözüldü mü?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Düğüm yoktu ki" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Necmettin Candan:

KILITAROĞLU İMAMOLU BABA OĞULSA, meral ekrem ana oğulsa o zaman ...?

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Ahmet Kaya:

Pek yakında bu tiyatronun son perdesi inecek.Chp'ye yapılan İmamoğlu operasyonunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz.

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Naci Büyükkal:

Bende Cumhuriyet Halk Parti üyesi olmaktan gurur duyuyorum.

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