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İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil

İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atanmasına tepki geldi. "Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyum uygulaması hukuki değildir" diyen İmamoğlu, mevcut uygulamanın millet iradesini gasp ettiğini, seçme ve seçilme hakkını ihlal ettiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"UYGULAMA MİLLET İRADESİNİ GASP ETMEKTİR"

Resmi X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, bakanlığın kayyum uygulamasının hukuksuz olduğunu ifade ederek, "Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir." dedi.

İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil

NE OLMUŞTU?

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediyesi'ne Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYilbay Budak:

Sen konuşma ulan…

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Haber YorumlarıTayfur Sert:

SEN HUKUKİMİSİN PKKNIN OYLARIYLA SEÇİLDİN UNUTMA SEÇİMLERE KADAR CAMİDEN ÇIKMAZDIN SEÇİMLERDEN SONRA PARİSTE ŞARAP PARTİSİ VERDİN

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