İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"UYGULAMA MİLLET İRADESİNİ GASP ETMEKTİR"

Resmi X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, bakanlığın kayyum uygulamasının hukuksuz olduğunu ifade ederek, "Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediyesi'ne Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.