İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek - Haberler

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İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Gelişmeye ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez. Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" dedi.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı. Öte yandan Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı getirilmişti.

Bugün yaşanan bir gelişmeyle birlikte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü.

Gündem yaratan karar sonrası Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından söz konusu kararı eleştirdi. İmamoğlu, " Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partimizin İstanbul İl Başkanı ve üyesidir. Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez. Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Hakan Arslanoglu:

İmamoğlu da başkan olmadan önce, "Her şey güzel olacak" demişti evet Her şey güzel oldu fakat kendisi için..

Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:

aynı amaç doğrultusunda yürüyen Türkiye nin iki kamburu..

Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
Abdullah Atik:

Umarım sıra sizede gelir..

Cevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
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