İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak peş peşe geçti: Saygı göstermeyi öğrenecekler, Allah akıl versin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de vatandaşlara hitap ettiği sırada AK Parti'nin seçim aracı peş peşe müzik çalarak geçti. İmamoğlu, "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler. Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." sözleriyle tepki gösterdi.

İMAMOĞLU ARNAVUTKÖY'DE

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu programlarını sıklaştırdı. İBB Başkanı İmamoğlu son olarak Arnavutköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İMAMOĞLU KONUŞURKEN, AK PARTİ'NİN SEÇİM ARACI MÜZİK ÇALARAK GEÇTİ

Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak geçti. İmamoğlu bunun üzerine, "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

"ALLAH AKIL VERSİN"

İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı bir kez daha müzik çalarak geçti. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken İmamoğlu, "Yapsınlar... Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin" dedi.