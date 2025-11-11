İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede çarpıcı bir detay yer aldı. Buna göre; firari şüphelilerden Emrah Bağdatlı, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un emir ve talimatlarıyla ortağı olduğu Karpuz Medya üzerinden bazı sosyal medya içerik üreticileri ile sosyal medya hesaplarını finanse etti ve toplamda 13 milyon 237 bin 500 TL'lik ödeme gerçekleştirdi.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı.
- Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın Karpuz Medya üzerinden sosyal medya hesaplarına toplam 13 milyon 237 bin 500 TL ödeme yaptığı iddia edildi.
- Para transferi yapıldığı öne sürülen sosyal medya hesapları arasında Pusholder, BPT Haber, Serkan Kafkas, BT Medya, Batuhan Çolak, Fikirkolik, Ardahan Arda, Sinan Özüdoğru ve Dağ Yeni Medya yer alıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 105'i tutuklu, 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINA FİNANSMAN
Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun örgüt liderliğiyle suçlandığı iddianamede, tutuklu şüphelilerden Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un emir ve talimatlarıyla firari şüpheli Emrah Bağdatlı tarafından finanse edildiği öne sürülen sosyal medya içerik üreticileri ve sosyal medya hesaplarına ilişkin MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporuna da yer verildi.
"TOPLAMDA 13 MİLYON 237 BİN TL AKTARILDI"
İddianamede yer alan MASAK raporuna göre; Bağdatlı, Medya A.Ş ve Kültür A.Ş gibi kurumlardan dolandırıcılık suretiyle temin edildiği öne sürülen işler neticesinde elde edildiği iddia edilen suç gelirlerini, örgütün amaçları uyarınca bir çok sosyal medya içerik üreticisine ve sosyal medya hesaplarına aktardı.
Buna göre Bağdatlı, ortağı olduğu Karpuz Medya üzerinden toplamda 13 milyon 237 bin 500 TL'lik ödeme gerçekleştirdi. İdddianamede, düzenli aralıklarla yapıldığı belirtilen bu ödemelerle örgüt lehine, manipülatif içerikler paylaşılmasının sağlandığı kaydedildi.
İddianamede, para transferi yapıldığı öne sürülen sosyal medya içerik üreticileri ve sosyal medya hesapları şu şekilde sıralandı;
- Pusholder
- BPT Haber
- Serkan Kafkas (Ajans Muhbir)
- BT Medya (Boşuna Tıklama)
- Batuhan Çolak (Aykırı)
- Fikirkolik
- Ardahan Arda (Darkweb Haber)
- Sinan Özüdoğru
- Dağ Yeni Medya