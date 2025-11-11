İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 105'i tutuklu, 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA FİNANSMAN

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun örgüt liderliğiyle suçlandığı iddianamede, tutuklu şüphelilerden Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un emir ve talimatlarıyla firari şüpheli Emrah Bağdatlı tarafından finanse edildiği öne sürülen sosyal medya içerik üreticileri ve sosyal medya hesaplarına ilişkin MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporuna da yer verildi.

"TOPLAMDA 13 MİLYON 237 BİN TL AKTARILDI"

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre; Bağdatlı, Medya A.Ş ve Kültür A.Ş gibi kurumlardan dolandırıcılık suretiyle temin edildiği öne sürülen işler neticesinde elde edildiği iddia edilen suç gelirlerini, örgütün amaçları uyarınca bir çok sosyal medya içerik üreticisine ve sosyal medya hesaplarına aktardı.

Buna göre Bağdatlı, ortağı olduğu Karpuz Medya üzerinden toplamda 13 milyon 237 bin 500 TL'lik ödeme gerçekleştirdi. İdddianamede, düzenli aralıklarla yapıldığı belirtilen bu ödemelerle örgüt lehine, manipülatif içerikler paylaşılmasının sağlandığı kaydedildi.

İddianamede, para transferi yapıldığı öne sürülen sosyal medya içerik üreticileri ve sosyal medya hesapları şu şekilde sıralandı;