Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

Kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında İmamoğlu için karar verildi
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İmamoğlu için "kent uzlaşısı" soruşturmasından karar bekleniyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı .Adliyeden gelen ilk bilgilerde İmamoğlu'na, terör soruşturmasından adli kontrol kararı verildiği belirtiliyordu, Heyetin karar için toplandığı henüz "terör" soruşturmasından bir karar verilmediği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte İBB'ye kayyum ihtimali hala gündemde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

KARAR BEKLENİYOR

Adliyeden gelen ilk bilgilerde İmamoğlu'na, terör soruşturmasından adli kontrol kararı verildiği belirtiliyordu, heyetin karar için toplandığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası kayyum ihtimali devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Üzüldüm memleket için, hepiniz için, ortalık karışır. Yaşlandın reis, bırak memleketin yakasını, ülkeyi karıştırma, yeni nesil gelsin, daha iyi yapsın. Borsa bile sallandı. Ekonomi patlak.

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Haber YorumlarıTumhaM:

bu mübarek ayda yapilan bu zulmün israil filistine yapilandan hicbir farki yok.varsa boyle birşey ramazan ayindan sonra yapilabilirdi

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Haber YorumlarıQuantum:

Terörist başına umut hakkı vaat edip önder diyenler, yeni anayasa için dem'in peşinden koşturanlar, hüdaparla kol kola gezenler başkalarını teröre destek vermekle suçluyo. Hayaldi gerçek oldu

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Liste kandilden para halkin parası rüşvet yolsuzluk chp bu vatana millete ihanet etmek için daha neler yapıcak

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Haber YorumlarıExit RS:

Siyasetle Alakam olmayan ben Sabah Erkenden Bütün Ailemi ve yakın çevremi oy kullanmaya yolladım.Bu kadar olmaz dediğimiz ne var Ak Parti yapıyo.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ya birakin halk seviyor akp ile devam etsin halk kendi seviyesinde insanlarin iktidar olmasini istiyor matematik ogrenmek zor geldigi icin dersi kaynatanalarin ulkesiyiz seviyoruz abi cehaleti yapacak birsey yok

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Haber YorumlarıMehmet:

İstanbul’un parasını teröre örgüte bağışlamış bu şekilde satın alarak cumhur olmayı düşünüyordu. Eko kim ki bu kadar çabuk parladı?

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Haber Yorumlarıibrahim ergül:

Umarim kayyim atanır ve İstanbul birazda olsa nefes alır, hizmet alır, sokağa çıkamaz hale geldik, biz izmirli değiliz dolayısı ile bu kadar pis sokaklara caddelere meydanlara alışık değiliz. Böylesi hizmet almayan Hindistan vari şehre alışık değiliz.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ulke olarak ne yaptik cikari icin herseyi yapacak karakterleri iktidara tasisik dedikki begenmezsek degistirirz sonuc oyle olmuyor iste oyle bagladiki cehalet iktidara ukkeyi batirdiklari halde sana kendisini tercih ertirmek icin umudunu kiriyor mubaleti tutukluyor onune geleni tutikluyor terorle iliskilendiriyor seni kurtarmak icin yola,cikani oyle kasrqha aliyor ki ulan bu neymis diyorsun yillaeca basinda hedef yapiyor cekecegiz baska yolu yok cunku cehalet heryerimizi sarmis

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Haber YorumlarıRevolver:

dışarda bu rezilliği dünya görüyor.. ülkem için üzgünüm...

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