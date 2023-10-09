İmamoğlu, Cemal Canpolat'ın konuşmasına tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi 38'inci İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde oy verme işlemiyle devam ediyor. Adayların yaptığı konuşmaların ardından salondan dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cemal Canpolat'a tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu neydi ya? Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi" diyerek tepki gösterdi. Bir partilinin, "Başkanım bu size oy isteyecek" sözlerinin ardından gülen İmamoğlu, partililerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika