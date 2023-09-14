İlkay Kalay cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2020'de işlenen İlkay Kalay cinayetinin şüphelisi olan ve evi ile aracını sakladığı depoda çok sayıda silah, mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilen Abdullah Önder İzmit ve şüpheliyle birlikte hareket eden Nadira Rasulova, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Silah imal ve ticareti' ve 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçlamaları ile Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Abdullah Önder İzmit'in, sorgusunun ardından 'Kasten Öldürme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması için Gebze Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/ İZMİT, (Kocaeli),