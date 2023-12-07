İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine nasihatlerde bulundu

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi muhasebe sınıfı öğrencilerini belediyede ağırlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş öğrencilere nasihatlerde bulunarak, "İşinizin en iyisi olun" dedi.

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf muhasebe sınıfı öğrencileri "Tacirin Belediyeye Karşı Sorumlulukları" dersi kapsamında İlkadım Belediyesini ziyaret etti. Öğretmenleri Yasemen Akgün ve Oğuz Özdemir'le birlikte belediyeye gelen öğrencileri meclis salonunda ağırlayan Başkan Necattin Demirtaş, onlarla sohbet etti. Karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen buluşmada öğrencilere ikramlarda bulunarak teorik bilginin yanında uygulama hakkında bilgiler aktaran Demirtaş, burada tecrübelerini paylaşırken, gençlere nasihatlerde bulundu.

"Yaptığım işi devletime bir borç olarak görüyorum"

Demirtaş, "Böyle bir buluşmada bir araya geldiğim için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çalıştıktan sonra netice muhakkak alınır. Azmeden, emek verip çok çalışan, muhakkak emeklerinin karşılığını alıyor bir şekilde. Mesela ben şu an belediyemiz için çalışıyorum, her günü yeni bir başlangıç olarak görüp motive oluyorum, bu beni diri tutuyor. 'Bir belediye başkanı nasıl en iyi olabilir?' ilkesiyle hareket ediyorum. Ben biraz da şu anda yaptığım işi devletime olan bir borç olarak görüyorum. Sizleri burada güven ve rahat içinde yaşatmak için tüm imkanlarımız ile yanınızdayız. Sizden tek beklentimiz var; başarılı olmanız. Başarınızı ise güzel ülkemizin faydasına işler için kullanmanız" diye konuştu.

Ziyaret, toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SAMSUN