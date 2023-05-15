İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı

Seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR, 4 adayını da Meclis'e göndermeyi başardı. Sonuçların açıklanmasının ardından HÜDA PAR'lılar Kürtçe halaylar eşliğinde kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Katılımın yüksek olduğu seçimlerde 28. dönem TBMM'si şekillendi.

4 İSİM DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Seçimlere AK Parti listelerinden giren Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) TBMM'ye vekil göndermeyi başardı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı vekil seçilerek Meclis'e girdi.

KÜRTÇE HALAY EŞLİĞİNDE KUTLAMA YAPTILAR

Sonuçlarının açıklanmasının ardından HÜDA PAR'lılar büyük sevinç yaşadı. Serkan Ramanlı'nın seçim ofisine gelen çok sayıda HÜDA PAR'lı, Kürtçe halay eşliğinde kutlama yaptı.