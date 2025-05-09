'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

İlham Aliyev, Haydar Aliyev'i Mezarı Başında Andı

İlham Aliyev, Haydar Aliyev'i Mezarı Başında Andı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 102. doğum yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenledi. Bakü'deki Fahri Hiyaban'da gerçekleştirilen törende Aliyev, mezara çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 102. yıl dönümü vesilesiyle mezarı başında andı.

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğum günü olan 10 Mayıs dolayısıyla 9 Mayıs'ta başkent Bakü'deki Fahri Hiyaban'da oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva tarafından anıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in ardından eşi Mehriban Aliyeva da Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bıraktı.

Azerbaycan'da 3 Ekim 1993 yılında yapılan halk oylaması ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, 11 Ekim 1998 tarihinde yapılan yüksek katılımlı seçimde yüzde 76,1 oy alarak yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Aliyev, 15 Ekim 2003'te yapılan seçimlerde sağlık sorunları nedeniyle seçimlere katılmaktan vazgeçmişti. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi gördüğü ABD'de vefat etmiş, 15 Aralık 2003'te Bakü'deki Fahri Hiyaban'da toprağa verilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti

Edilen küfrü duyunca hemen yerinden fırladı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.