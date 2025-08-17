İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mardin'de katıldığı düğünde dünyanın en uzun insanı olarak bilinen Sultan Kösen ile karşılaşınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Babacan ile Kösen bir süre sohbet ederken; o anlarda kameralar kayıttaydı.
Mardin'de dünyanın en uzun insanı olarak bilinen Sultan Kösen ile karşılaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kösen ile bir süre sohbet etti.
DEVA Partisi Genel Balkan'ı Ali Babacan, Mardin'de katıldığı düğündedünyanın en uzun insanı olarak bilinen Sultan Kösen ile karşılaştı.
ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Babacan ve Kösen'in yan yana geldiği anlarda ortaya ilginç görüntü çıktı . Babacan, iki buçuk metre boyundaki Kösen ile bir süre sohbet etti.