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İletişim Başkanlığı, Haniye'nin Türk bankalarında birikimi olduğu iddiasını yalanladı

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki servetini oğullarına devretmeyi reddettiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Ayrıca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nı faşist bir yalancı olarak nitelendirdi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiasının doğru olmadığını ve Haniye'nin Türk bankalarında bir birikiminin bulunmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiası doğru değildir. İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir. İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN KATZ'A YANIT

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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