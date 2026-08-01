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İletişim Başkanı Duran: Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir haine geçit vermeyecektir

İletişim Başkanı Duran: Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir haine geçit vermeyecektir
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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanması ile ilgili açıklama yaptı. Duran, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te yönelik gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretinin somut bir göstergesidir. Bu başarılı operasyonda görev alan Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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