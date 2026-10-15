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İletişim Başkanı Duran, trafik kazasında ölen Gültekin'e başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı diledi. Duran, NSosyal paylaşımında Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekili Sayın Dündar Ziya Gültekin'in, geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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