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İletişim Başkanı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama

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- "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez" "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik bu tür tek taraflı adımları, bölgedeki gerilimi daha da artırmakta ve kalıcı barış umutlarına zarar vermektedir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik bu tür tek taraflı adımları, bölgedeki gerilimi daha da artırmakta ve kalıcı barış umutlarına zarar vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği üzere, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün korunması yalnızca bölgesel değil, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının meşru haklarını ve Kudüs'ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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