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İletişim Başkanı Duran: "Kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan 12 asker için Kazakistan’a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan 12 asker için Kazakistan'a başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen elim kaza sonucu askerlerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı günde dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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