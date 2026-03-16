İsrail'in Lübnan Harekâtı Tırmanıyor

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İsrail Gazze'deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükümetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail'in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
