Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Rize için Geçmiş Olsun Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhanettin Duran, Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin afetzedelere destek verdiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize'de meydana gelen selin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran yayımladığı mesajında, "Rize'de yoğun yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı ve bölgenin altyapı çalışmaları aralıksız sürmektedir. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Adını yarışmayla duyuran fenomen Semra Dal açıldı, tepkilere yanıt verdi

Adını yarışmayla duyuran fenomen açıldı, tepkilere böyle yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.