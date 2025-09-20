İletişim Başkanı Duran'dan Rize için Geçmiş Olsun Mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize'de meydana gelen selin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran yayımladığı mesajında, "Rize'de yoğun yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı ve bölgenin altyapı çalışmaları aralıksız sürmektedir. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA