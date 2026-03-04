İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmetçik ile iftar" programındaki açıklamalarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mehmetçik ile iftar" programındaki açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız, geçmişten bugüne uzanan mücadele ruhuna dikkat çekerek, bu topraklarda huzur içinde yaşamanın ancak güçlü bir caydırıcılıkla mümkün olabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, hem kararlılığın hem de öz güvenin ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mehmetçik ile iftar" programında yaptığı konuşmanın, Türkiye'nin güvenlik anlayışını, tarih bilincini ve stratejik vizyonunu bütüncül bir şekilde yansıttığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, geçmişten bugüne uzanan mücadele ruhuna dikkat çekerek, bu topraklarda huzur içinde yaşamanın ancak güçlü bir caydırıcılıkla mümkün olabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, hem kararlılığın hem de öz güvenin ifadesidir. Bu yaklaşım, sadece bugünün politikası değil, aynı zamanda Türkiye'nin gelecek kuşaklara bırakmak istediği güçlü ve bağımsız devlet vizyonunun da temelini oluşturmaktadır. Türkiye, çevresinde artan risklere ve belirsizliklere rağmen istikrarını koruyabiliyorsa, bu hem milli karakterimizin hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünün bir sonucudur. Cumhurbaşkanımızın sözleri, Türkiye'nin artık savunmada değil, stratejik dengeyi kuran, gerektiğinde sahada inisiyatif alan bir ülke konumuna geldiğini hatırlatmaktadır. 'Türkiye Yüzyılı' hedefi de bu bakış açısının en güçlü yansımasıdır. Son 23 yılda atılan adımlar, maruz kalınan engellemelere rağmen, ülkemizin güvenlik kapasitesini ve diplomatik etkisini yeni bir seviyeye taşımıştır."