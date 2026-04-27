İletişim Başkanı Duran'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım Açıklaması

"O gece verilen cevap netti. Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir" - "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruş, yalnızca bir siyasi refleks değil, devlet ile millet arasındaki bağın sarsılmazlığının açık bir ilanıdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin, "O gece verilen cevap netti. Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruş, yalnızca bir siyasi refleks değil, devlet ile millet arasındaki bağın sarsılmazlığının açık bir ilanıdır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 19 yıl geçtiğini belirtti.

Bu girişimin doğrudan millet iradesini hedef aldığını, demokratik meşruiyeti yok sayan bir vesayet teşebbüsü olarak tarihe kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"O gece verilen cevap netti. Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruş, yalnızca bir siyasi refleks değil, devlet ile millet arasındaki bağın sarsılmazlığının açık bir ilanıdır. 15 Temmuz'da ise milletimiz, lideriyle birlikte darbecilere tarihe geçen bir ders vermiş, iradesine ve vatanına sahip çıkmıştır. Demokratik meşruiyetin dışına çıkan hiçbir girişim, hiçbir darbe, millet iradesinin yerine geçemez. Türkiye'nin istikameti milletin iradesidir. Bu irade, ne tartışmaya açıktır ne de herhangi bir odağın müdahalesine bırakılabilir."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
